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Северная Корея заявляет, что США подталкивают украинский кризис к ядерной катастрофе

Северная Корея заявляет, что США подталкивают украинский кризис к ядерной катастрофе

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в том, что они довели украинский кризис до глобальной ядерной катастрофы, поставив истребители F-16 силам Киева, заявив, что Вашингтон не имеет права критиковать военное сотрудничество Пхеньяна с Россией.

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