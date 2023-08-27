Северная Корея заявляет, что США подталкивают украинский кризис к ядерной катастрофе

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в том, что они довели украинский кризис до глобальной ядерной катастрофы, поставив истребители F-16 силам Киева, заявив, что Вашингтон не имеет права критиковать военное сотрудничество Пхеньяна с Россией.