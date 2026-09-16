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22 вывески магазинов и кафе, которые сломают ваш мозг

Все знают, что «правильная» вывеска магазина или кафе — залог успешного бизнеса. Некоторые предприниматели так усердно креативят, что, ломают мозг потенциальных клиентов и покупателей.

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