12 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за приостановки работы аэропорта в Сочи

12 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за приостановки работы аэропорта в СочиПо состоянию на 09:00 (Мск) 27 декабря 2024 года экипажами 12 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы - Минеральные воды и Махачкала.