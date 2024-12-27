12 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за приостановки работы аэропорта в Сочи

12 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за приостановки работы аэропорта в СочиПо состоянию на 09:00 (Мск) 27 декабря 2024 года экипажами 12 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы - Минеральные воды и Махачкала.
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