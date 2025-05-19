Трамп потребует расследования выплат знаменитостям в ходе кампании Харрис

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что потребует серьезного расследования выплат знаменитостям в ходе избирательной кампании Камалы Харрис, являвшейся кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства 2024 года.
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