150 дней перемирия и главный козырь в рукаве России: Начинаем по настоящему

NN N N Куда удалось склонить Украину? Да хохляцкий карлик Циннобер пошёл на типа, мир, ага, только за продолжение поставок.В окончании войны не заинтересованы главные - разжигатели, США, Британия и подносильщики патронов - весь Евросоюз. Опять будет грандиозный обман!

Karmadon Никаких "перемириев"! Ни на 30, ни на 150 дней, ни "бессрочных". Плавали, знаем. Любое "притормаживание" для Запада - лишь возможность утереть сопли и накачать укро-нацистов очередной порцией оружия. Надеюсь, у руководства РФ хватит ума не повестись на эту удочку.