Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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150 дней перемирия и главный козырь в рукаве России: Начинаем по настоящему

150 дней перемирия и главный козырь в рукаве России: Начинаем по настоящему

Царьград Коллаж Царьграда По итогам переговоров делегаций США и Украины в Джидде 11 марта заявлено, что Киев удалось "склонить к миру" – добиться его согласия на 30-дневное перемирие.

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Комментарии
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NN
N N
Куда удалось склонить Украину? Да  хохляцкий карлик Циннобер пошёл на типа, мир, ага, только за продолжение поставок.В окончании войны не заинтересованы главные - разжигатели, США, Британия и подносильщики патронов - весь Евросоюз. Опять будет грандиозный обман!
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15 час.
Karmadon
Никаких &quot;перемириев&quot;! Ни на 30, ни на 150 дней, ни &quot;бессрочных&quot;. Плавали, знаем. Любое &quot;притормаживание&quot; для Запада - лишь возможность утереть сопли и накачать укро-нацистов очередной порцией оружия. Надеюсь, у руководства РФ хватит ума не повестись на эту удочку.
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9 час.
Семен Демин
Одним из условий перемирия должны быть демилитаризация и денацификация Украины. У Украины не должно быть армии, а США не должны поставлять оружие и разведданные Украине. Но как это гарантировать?  Здесь огромное поле для обмана.
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8 час.
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