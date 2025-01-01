Жители трех городов Украины проигнорировали запрет на запуск салютов

Жители Киева, Одессы и Львова запускали салюты несмотря на запрет Жители Киева, Одессы и Львова запустили новогодние салюты, несмотря на действующий на Украине запрет на использование пиротехники, передает УНИАН.
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