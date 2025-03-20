"Это не игрушки": в США забили тревогу из-за мирного соглашения с Украиной

Аналитик Дэвис: Европа может вступить в конфликт при срыве переговоров Если сторонам не удастся достичь мирного соглашения по Украине, Европа может напрямую вступить в украинский конфликт, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
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