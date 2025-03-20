"Это не игрушки": в США забили тревогу из-за мирного соглашения с Украиной

Валентин Щербаков

Неужели все эти западные русофобские эксперты настолько безмозглы и агрессивны против РОССИИ, что уверены в своей победе над нами. Или плохо учились, или плохо знают историю, или слишком часто и много нюхают, колятся, курят...Почему они все такие проклятые и озабоченные...