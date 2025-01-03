ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Сахалинец выиграл Новогодний Миллиард: от него уже требуют отдать выигрыш. А как бы поступили вы?

Сахалинец выиграл Новогодний Миллиард: от него уже требуют отдать выигрыш. А как бы поступили вы?

Чего потребовали от мужчины абсолютно незнакомые люди – рассказываю в этой статье. На 30-м ходу некий житель Сахалинской области стал победителем: цифры сложились в его пользу настолько, что мужчина в эту ночь стал.

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ЛС
Лидия Санникова
Не считайте чужие деньги... У нас воруют миллиардами. С них требуйте.
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