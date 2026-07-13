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Закон, порядок, государство

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Магомед Анкалаев получил нового соперника на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби 25 июля.

Узбекистанский боец Богдан Гуськов заменит американца Халила Раунтри в поединке против россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби, сообщается на странице организации в соцсети Х.

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