Российские спортсмены получили 49 лицензий на Олимпийские игры в Париже по семи видам спорта - велоспорт-шоссе, тхэквондо, теннис, прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, спортивная борьба и дзюдо.
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