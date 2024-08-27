Россиянам напомнили о льготах для родителей к 1 сентября

На данный момент отсутствуют федеральные нормы о предоставлении выплат или каких-либо льгот к 1 сентября, но почти все субъекты России приняли решение поддержать многодетные семьи разными способами, рассказала «Ленте.
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