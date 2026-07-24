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ТАСС

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Пленный из ВСУ: семьи в России и на Украине разбиты по вине киевского режима

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в видео, предоставленном Минобороны России, назвал главу киевского режима Владимира Зеленского грубым словом, заявив, что все люди желают ему уйти, а политика украинских властей разбила многие семьи.

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