Пленный из ВСУ: семьи в России и на Украине разбиты по вине киевского режима

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в видео, предоставленном Минобороны России, назвал главу киевского режима Владимира Зеленского грубым словом, заявив, что все люди желают ему уйти, а политика украинских властей разбила многие семьи.
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