Коммунальщики будут убирать снег в микрорайоне Ноябрьска до устранения замечаний

Жители микрорайона Вынгапуровский в соцсетях пожаловались на плохую уборку от снега улиц и дворов. В администрации Ноябрьска ответили, что коммунальщики будут продолжать работу до устранения всех замечаний.
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