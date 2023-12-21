Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Micron подорожали на фоне воодушевляющих прогнозов по выручке

Американский производитель чипов памяти Micron Technology представил финансовые результаты за первый фискальный квартал, завершившийся 30 ноября, в соответствии с которыми выручка в отчетном периоде возросла на 16% г/г и составила $4,73 млрд, тогда как чистый убыток оказался на уровне $1,23 млрд или $1,12 на акцию против $195 млн или $0,18 на бумагу годом ранее.

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