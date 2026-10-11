Как оставить одну QR-карточку для страницы, которая часто обновляется

На столе лежит карточка с QR-кодом, а список книг по ссылке пополняется каждую неделю. Чтобы сохранить карточку, достаточно заранее решить, какой адрес будет постоянным.
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