Бегущим от киевского режима гражданам отказывают во въезде в РФ

Natalija Osminina "им отказали в пропуске, сославшись на какие-то записи в мессенджерах." - Ну, значит НЕ ПРОСТО ТАК!!! Автор сам себе противоречит. "все эти вопросы упираются в «какую-то непреодолимую логику наших силовиков»- логика проста. Накрыли за русофобские письмена, поддержку ВСУ- вэк домой в Неньку.

Велес Rus Своего говна выгребать, да выгребать. Кто хотел, тот давно выехал, а воевать не хотят. Нашим ребятам за всю эту 3.14здобратию расхлёбывать.