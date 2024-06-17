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Бегущим от киевского режима гражданам отказывают во въезде в РФ

Бегущим от киевского режима гражданам отказывают во въезде в РФ

Политнавигатор Жесткие правила въезда в РФ для граждан Украины отсекают тех, кто не мог раньше выбраться из под контроля Киева, или бежал от войны в Европу, но не поддерживает режим Зеленского.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;им отказали в пропуске, сославшись на какие-то записи в мессенджерах.&quot; - Ну, значит НЕ ПРОСТО ТАК!!! Автор сам себе противоречит. &quot;все эти вопросы упираются в «какую-то непреодолимую логику наших силовиков»- логика проста. Накрыли за русофобские письмена, поддержку ВСУ- вэк домой в Неньку.
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38 мин.
Велес Rus
Своего говна выгребать, да выгребать. Кто хотел, тот давно выехал, а воевать не хотят. Нашим ребятам за всю эту 3.14здобратию расхлёбывать.
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38 мин.
НЭ
Наталья Эрнст
У них раньше был шанс, перебраться в Россию или сначала в Днр, а теперь хитрожопые хохлы, сначала проскакали по европке, денежки халявные прожрали, теперь свою жопу хотят спрятать в России. Пусть скачут дальше.
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24 мин.

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