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Ниже пояса: В США решили показать мужское бельё жены Макрона

Ниже пояса: В США решили показать мужское бельё жены Макрона

  В тот момент, когда Трамп во время своей инаугурационной речи произнёс фразу: "Существует только два пола — мужской и женский", в США началась "сексуальная контрреволюция".

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... микрошка враг- его надо чморить...
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Факты в статье давно и довольно широко обсуждались с переменным успехом. Здесь автор, считаю, прав. А насчет контрреволюции он погорячился. Большая часть скандалов будет тихо замята и всё. Это делается достаточно легко верхними этажами власти в любом государстве. Подчеркиваю, в  любом!! Примеры может каждый вспомнить
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3 час.
Валентин Щербаков
Трамп сам такой же извращенец как и большинство гейропейских руководителей....
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2 час.

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