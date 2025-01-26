Ниже пояса: В США решили показать мужское бельё жены Макрона

ВН

Валерий Николаевич

Факты в статье давно и довольно широко обсуждались с переменным успехом. Здесь автор, считаю, прав. А насчет контрреволюции он погорячился. Большая часть скандалов будет тихо замята и всё. Это делается достаточно легко верхними этажами власти в любом государстве. Подчеркиваю, в любом!! Примеры может каждый вспомнить