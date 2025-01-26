В тот момент, когда Трамп во время своей инаугурационной речи произнёс фразу: "Существует только два пола — мужской и женский", в США началась "сексуальная контрреволюция".
Ниже пояса: В США решили показать мужское бельё жены Макрона
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... микрошка враг- его надо чморить...
Ответить
4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Факты в статье давно и довольно широко обсуждались с переменным успехом. Здесь автор, считаю, прав. А насчет контрреволюции он погорячился. Большая часть скандалов будет тихо замята и всё. Это делается достаточно легко верхними этажами власти в любом государстве. Подчеркиваю, в любом!! Примеры может каждый вспомнить
Ответить
3 час.
Валентин Щербаков
Трамп сам такой же извращенец как и большинство гейропейских руководителей....
Ответить
2 час.
Свежие комментарии