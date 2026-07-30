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Бабич: «Надеюсь, Барко останется в «Спартаке». Не вижу, что он хочет уйти»

Бабич: «Надеюсь, Барко останется в «Спартаке». Не вижу, что он хочет уйти»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич выразил надежду, что полузащитник Эсекьель Барко не уйдет из московского клуба.

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