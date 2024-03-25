Можно ли ещё спасти Россию?

Владимир Соловьев

".....являются достаточным и бесспорным основанием для выдворения." Андрей Медведев: Нет ни у кого вопросов к таджикам. Есть вопросы к странной миграционной политике и её нюансам, связанным с гостями из Таджикистана. И, водворять их в Россию не надо!