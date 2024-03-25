Всем понятно кто организовал теракты в Москве. Но наличие англо-американских вдохновителей преступления и их украинских организаторов не снимает вины с конкретных исполнителей и стоящих за ними диаспор.
Можно ли ещё спасти Россию?
Комментарии
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Владимир Соловьев
".....являются достаточным и бесспорным основанием для выдворения." Андрей Медведев: Нет ни у кого вопросов к таджикам. Есть вопросы к странной миграционной политике и её нюансам, связанным с гостями из Таджикистана. И, водворять их в Россию не надо!
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20 час.
Валентин Поляков
А НУЖНО?
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19 час.
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