Театр абсурда
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Театр абсурда

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Можно ли ещё спасти Россию?

Можно ли ещё спасти Россию?

Всем понятно кто организовал теракты в Москве. Но наличие англо-американских  вдохновителей преступления и их украинских  организаторов не снимает вины с конкретных исполнителей и стоящих за ними диаспор.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;.....являются достаточным и бесспорным основанием для выдворения.&quot;  Андрей Медведев: Нет ни у кого вопросов к таджикам. Есть вопросы к странной миграционной политике и её нюансам, связанным с гостями из Таджикистана. И, водворять их в Россию не надо!
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