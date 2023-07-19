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Рекордсменка мира в барьерном спринте Тоби Амусан обвиняется в нарушении антидопинговых правил в связи с пропуском тестов

Нигерийская бегунья Тоби Амусан рассказала, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) предъявил ей обвинения в связи с пропуском допинг-тестов.

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