Противодействие попыткам вмешательства: тренды недели

В мире сохраняется тренд на ужесточение ответственности за участие в попытках иностранного вмешательства, говорится в еженедельном докладе Центра политической конъюнктуры «Мониторинг попыток иностранного вмешательства 12-18 ноября 2024».
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