ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 мая 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать восьмое число пятого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1268 =Вселенная аннулировала подачу Энергий Поддержки в старую Систему устройства жизнедеятельности Человечества = Вы твёрдо стоите на Пути Света и становитесь более сильными, поскольку вибрации постоянно повышаются =Двигаться и познавать новое свободное существование, Новый Мир, новые возможности, новые краски, новую яркость = Демонстрация чудес Высшими вызвана потребностью повернуть Души людей к Вере в существование Их – Высших = Если весы воплощений качнулись в сторону блага и пользы, то накопления негативные не могут коснуться Жизни = Задача - давать людям новое представление о человеке в Вечности, о предназначении его, о Душе его и Божественном Мироустройстве = Закон на всех уровнях Бытия один и тот же: свой следующий Мир мы выбираем посредством Знания, обретённого здесь = "Золото – образ Солнца, солнечного Света и, опосредованно, Божественного разума, духовного озарения, жизненного Начала и Любви" = Каждый должен самостоятельно трудиться на своём внутреннем поле, чтобы обрести ценный для себя урожай = Квантовый Переход вас подстегнёт, придаст скорость прозрению, а вот основная работа с собой и Пространством – ваша = Когда люди отвергают или подавляют проявление своих эмоций, они не могут попасть в Высшие Духовные Сферы = Мудрый человек, когда встречается с Законом, поняв его, управляет им, вместо того, чтобы быть его слепым слугой = Не важно, если вы рисуете плохо: в конце концов, вы будете рисовать не для выставки в Эрмитаже, а для себя и своего развития = Необходимо прислушиваться и следовать своему Божественному руководству в выполнении определённых действий = Никто не может вас учить, никто не может делать вас духовными, нет иного Учителя, как только ваша собственная Душа = Обесценивание или переоценивание кого-то - это форма страха, которая проявляется в удобной и понятной форме =Одно слово может изменить твоё решение, одно чувство может изменить твою Жизнь, один человек может изменить тебя = Особенный род коммуникации, устанавливающийся в интенсивно изменяющихся вибрациях Переходного периода = Полноценное очищение текущего момента от хлама уже придаст вам заметной Силы и свежей Энергии, а она вам ещё понадобится =Предупреждение глобальных катастроф - рассеивание концентрации негатива в определённом месте: торнадо, цунами, теракты = Приведение физической формы в соответствие с новыми Световыми Кодами для последующей эволюции на Новой Земле = Самопознание – это процесс открытия в себе способностей и талантов, и практическое их применение во внешнем Мире = Свыше человеку открываются те Истины, которые он способен и должен понять на данной ступени развития.