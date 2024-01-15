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Выигравшего 1 млрд в лотерею тюменца не могут найти

Выигравшего 1 млрд в лотерею тюменца не могут найти

После вычета налогов он может получить на руки 850 млн рублей.фото: pixabay.com/evgeny--> Житель Тюмени в Новый год стал победителем лотереи на 1 млрд рублей, но до сих пор не явился за выигрышем.

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Комментарии
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Майя Maja
Охрану придется нанимать. Тем более чел из Тюмени А вдруг это бабуля или дедуля старенькие?!))
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16 час.
Владимир семин
А зачем на весь белый свет каждый раз объявляют кто и сколько выиграл денег!
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15 час.
Александр Николаевич
Приметивная рекламка. А он реально ждет, кому нужно ОТМЫТЬ деньги и получить в натуре ярд. Сейчас нет проблем - безнал...
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15 час.

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