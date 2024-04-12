Изобретатель Лев Решетников побывал в Надыме в рамках проекта «Герои Ямала»

В Надыме гостил участник регионального проекта «Герои Ямала» Лев Решетников. Он побывал на предприятии, где проработал более 30 лет, посетил музей и прогулялся по городским улицам, сообщили в telegram-канале администрации Надымского района.
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