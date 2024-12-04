В Донбассе украинская армия сталкивается с негативом со стороны местного населения. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша на позывной «Явор», который находится сейчас на Красноармейском (Покровском) направлении.
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