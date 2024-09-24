Гибридный кроссовер Exlantix ET готовится к дебюту в России[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В начале 2023 года компания Chery создала сразу два бренда для дорогих электрифицированных автомобилей.
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