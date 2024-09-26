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Царьград

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Глава МИД Китая Ван И проигнорировал речь Зеленского на Генассамблее ООН

Глава МИД Китая Ван И проигнорировал речь Зеленского на Генассамблее ООН

Дипломат предпочёл поговорить с русским коллегой, чем слушать очередные требования потерявшего легитимность президента.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Он не только утратил легитимность ,но и утратил чувство меры и реальности ....Одним словом -берега потерял ....
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