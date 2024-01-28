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Женщина вчера меня любила, а сегодня – нет. Как это так?

Женщина вчера меня любила, а сегодня – нет. Как это так?

"Сейчас отношения с бабами живут, пока у нее порхают бабочки в животе, а как только они улетели, баба сливает мужчину, попутно делая его виноватым" «Мой жизненный опыт показывает, что женщины, несмотря на свою романтичность, - крайне жёсткие в плане разрыва отношений.

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