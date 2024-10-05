ХУСНУЛЛИН СДЕЛАЛ ЖЁСТКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТАХ. ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА ВНЕЗАПНО ВЗБУНТОВАЛИСЬ

Евгений Сорокин

Для начала надо отловить всех особей женского пола мигрантского вида и их малолетних ублюдков и оформить им покидание России. Кто хочет лететь с комфортом на самолёте - летите, но билеты за ИХ счёт. Кто хочет без комфорта - тех грузить экскаваторами в товарные вагоны и вывозить в Казахстан, там проходит наша Ж/Д. А дальше - пинком под зад и пусть сами добираются в свои кишлаки на попутных ишаках. Кстати, эти самки получили за наш счёт нехилые пособия (за этим они сюда и приезжали) - на билеты хватит. Но перед этим государство должно денонсировать все выданные чурекам с 2000 года паспорта, гражданство, разрешения, ВНЖ, регистрации и т.п. А потом устроить БОЛЬШУЮ ОХОТУ на моджахедов. Оставить маленько для ЖКХ, строек, дорог и т.п. Остальных - нахер. Каюсь, это мечты . Потому,что надо к ним присовокупить разных Хуснуллиных, Затуллиных, 3/4 госду*ы, продажных полицаев и т.п.