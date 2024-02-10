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Песков назвал интервью Путина Карлсону возможностью быть услышанным на Западе

Песков назвал интервью Путина Карлсону возможностью быть услышанным на Западе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал интервью президента Российской Федерации Владимира Путина бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону возможностью быть услышанным на Западе.

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