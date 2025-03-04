87-летней вдове ветерана калужское Минтруда отказало в деньгах на жилье

Прокуратура обратилась в Калужский районный суд с иском к областному Минтруда, которое отказало в выдаче денежной субсидии на покупку или постройку жилья 87-летней вдове ветерана ВОВПрокуратура обратилась в Калужский районный суд с иском к областному Минтруда, которое отказало в выдаче денежной субсидии на покупку или постройку жилья 87-летней вдове ветерана ВОВ.