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Калужские новости

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87-летней вдове ветерана калужское Минтруда отказало в деньгах на жилье

87-летней вдове ветерана калужское Минтруда отказало в деньгах на жилье

Прокуратура обратилась в Калужский районный суд с иском к областному Минтруда, которое отказало в выдаче денежной субсидии на покупку или постройку жилья 87-летней вдове ветерана ВОВПрокуратура обратилась в Калужский районный суд с иском к областному Минтруда, которое отказало в выдаче денежной субсидии на покупку или постройку жилья 87-летней вдове ветерана ВОВ.

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