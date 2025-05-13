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Авонийи находится в искусственной коме после операции. Форвард «Ноттингема» получил травму брюшной полости, врезавшись в штангу в игре с «Лестером» (Daily Mail)

Авонийи находится в искусственной коме после операции. Форвард «Ноттингема» получил травму брюшной полости, врезавшись в штангу в игре с «Лестером» (Daily Mail)

Тайво Авонийи получил травму брюшной полости, врезавшись в штангу во время матча с «Лестером» в 36-м туре АПЛ (2:2).

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