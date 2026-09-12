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Мостовой возмущен пенальти в ворота «Факела»: «Ребят, вы издеваетесь?»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о решении арбитра Михаил Плиско назначить пенальти в ворота «Факела» в матче 8-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

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