Мостовой возмущен пенальти в ворота «Факела»: «Ребят, вы издеваетесь?»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о решении арбитра Михаил Плиско назначить пенальти в ворота «Факела» в матче 8-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).
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