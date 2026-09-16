Главарь киевского режима Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News рассказал об инцидентах, которые он расценил как попытки атаковать его президентский самолёт на территории Молдовы.
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