В Крыму археологи требуют наказать вандалов, разрушающих античные поселения

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Археологи, проводящие раскопки на античном городище Артезиан в Ленинском районе Крыма, требуют от местных властей и правоохранительных органов принять меры и остановить работы по повреждению древних поселений.
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