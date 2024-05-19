Хейлунд о давлении: «МЮ» – такой большой клуб, АПЛ – огромная лига. Сперва было тяжело, сейчас я не так сильно беспокоюсь из-за того, что говорят. Знаю, что я хорош»

20-летний на тот момент датский форвард был куплен у «Аталанты» прошлым летом за 75+10 млн евро. Он забил 15 голов в 41 матче во всех турнирах в дебютном сезоне, причем в АПЛ Расмус не мог отличиться до декабря.
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