Жители Восточного округа Москвы поддержали обновление остановочных павильонов

Сегодня жители ВАО совместно с Сабиной Цветковой, советником заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта города, подвели итоги сбора подписей в поддержку реновации остановочных павильонов в Восточном округе.
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