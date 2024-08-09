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Жители Восточного округа Москвы поддержали обновление остановочных павильонов

Жители Восточного округа Москвы поддержали обновление остановочных павильонов

Сегодня жители ВАО совместно с Сабиной Цветковой, советником заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта города, подвели итоги сбора подписей в поддержку реновации остановочных павильонов в Восточном округе.

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