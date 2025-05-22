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Царьград

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Дональд Трамп отказался от уговоров к прекращению огня на Украине. В чём причина разворота

Дональд Трамп отказался от уговоров к прекращению огня на Украине. В чём причина разворота

После того, как американский президент поговорил с Владимиром Путиным, он резко сделал разворот на 180 градусов.

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