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Царьград

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В Петербурге станцию «Горный институт» закрывали из-за эскалатора

В Петербурге станцию «Горный институт» закрывали из-за эскалатора

22 сентября станция «Горный институт» в Петербурге была частично закрыта для входа на девять минут из-за остановки эскалатора — с 17:25 до 17:34.

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