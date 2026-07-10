Молодых ученых Подмосковья пригласили на конкурс «Созвездие агротеха». Это федеральный проект, цель которого — поддержать перспективные научные разработки и исследовательские инициативы в сфере агротехнологий.
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