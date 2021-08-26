Лавров позвал иностранных наблюдателей в Крым: через мост или напрямую

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с Федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии Александром Шаленнбергом заявил, что РФ готова принять иностранных наблюдателей в Крыму, но попасть они туда должны не через Украину.