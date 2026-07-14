Ракеты ВС РФ поразили заводы ВПК в Киеве, а FPV-дроны впервые атаковали трассу Н-11

Накануне украинские мониторинговые ресурсы сообщили интересную информацию. По их данным, впервые в ходе СВО российские FPV-дроны нанесли удары по логистическим транспортным средствам, нарушив снабжение ВСУ вдоль автодороги Николаев – Кривой Рог – Днепр (Днепропетровск).
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