Оказалось Гайдар чётко знал, что после развала СССР работу потеряют 41 миллион человек, а цены вырастут в 24,5 раза. Опубликованы документы

Некоторые пытаются выставить реформаторов 1990-х эдакими благонамеренными мужами Отечества, которые хотели для страны лучшего, но не знали, что переброс страны на рыночные рельсы так больно ударит по гражданам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии