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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Оказалось Гайдар чётко знал, что после развала СССР работу потеряют 41 миллион человек, а цены вырастут в 24,5 раза. Опубликованы документы

Некоторые пытаются выставить реформаторов 1990-х эдакими благонамеренными мужами Отечества, которые хотели для страны лучшего, но не знали, что переброс страны на рыночные рельсы так больно ударит по гражданам.

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