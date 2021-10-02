Комсомольская правда

103 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

Крупный пожар произошел на складе в Балашихе

Крупный пожар произошел на складе в Балашихе

В подмосковной Балашихе утром в субботу, 2 октября, начался пожар на одном из складом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, на момент прибытия пожарных на место горела крыша на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх