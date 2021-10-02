Крупный пожар произошел на складе в Балашихе

В подмосковной Балашихе утром в субботу, 2 октября, начался пожар на одном из складом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, на момент прибытия пожарных на место горела крыша на площади 1,6 тысячи квадратных метров.