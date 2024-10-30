Битва на Донбассе: В Ясной Поляне — бои, Шахтерское — наше, на очереди «дорога жизни» в Курахово

Радомир Маркуш 29 октября 2024 г., 16:59 Еще один бросок группировки «Восток», и гарнизон ВСУ в этом городе попадет в оперативное окружение По данным западных обзорщиков, штурм армией России Курахово в районе Максимильяновки фактически приостановлен из-за упертой обороны ВСУ и неблагоприятной для атак местности — открытой и болотистой.