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После измены любимого нельзя делать эти вещи: сексолог предупредила о роковых ошибках

Эксперт по интимной жизни раскрыла правильный порядок действий в случаи предательства в отношениях. Измена — один из самых тяжелых ударов для любых отношений, и первые часы после раскрытия предательства нередко становятся решающими.

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