Три человека ранены при атаке украинских дронов на порт Бердянска

В городе закрыли школы и попросили граждан оставаться домаВ результате атаки дронов-камикадзе со стороны ВСУ по порту Бердянская пострадали три человека, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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