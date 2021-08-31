Большинство российских школ начнут учебный год в очном формате

Школы регионов России начнут учебный год в очном формате, линейки во многих образовательных учреждениях пройдут на открытом воздухе и в присутствии родителей, сообщает во вторник, 31 августа, ТАСС со ссылкой на представителей региональных властей.
Школы регионов России начнут учебный год в очном формате, линейки во многих образовательных учреждениях пройдут на открытом воздухе и в присутствии родителей, сообщает во вторник, 31 августа, ТАСС со ссылкой на представителей региональных властей.
Свежие комментарии