Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 043 подписчика

Поставил состояние на поддержку Трампа и… проиграл? Любопытные подробности скандала президента США и Илона Маска

Поставил состояние на поддержку Трампа и… проиграл? Любопытные подробности скандала президента США и Илона Маска

Предприниматель Илон Маск поставил состояние на поддержку Дональда Трампа и многое потерял.Публичный скандал между предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом разгорелся в четверг, 5 июня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх