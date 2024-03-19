Резонанс: после публикации «Живой Кубани» председатель СК поручил возбудить уголовное дело«Живая Кубань» писала о том, что часть жители Старокорсунского сельского округа, который входит в Карасунский округ Краснодара, уже несколько лет не могут добиться от администрации решить проблему по передаче энергосетевого оборудования специализированной организации.