Живая Кубань
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Живая Кубань

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Резонанс: после публикации «Живой Кубани» председатель СК поручил возбудить уголовное дело

Резонанс: после публикации «Живой Кубани» председатель СК поручил возбудить уголовное дело

Резонанс: после публикации «Живой Кубани» председатель СК поручил возбудить уголовное дело«Живая Кубань» писала о том, что часть жители Старокорсунского сельского округа, который входит в Карасунский округ Краснодара, уже несколько лет не могут добиться от администрации решить проблему по передаче энергосетевого оборудования специализированной организации.

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